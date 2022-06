’Valse huwelijken en geen water: moreel Russische soldaten naar dieptepunt’

In één zo’n gesprek horen we hoe een soldaat aan het thuisfront vertelt hoe een andere soldaat al langer naar huis wil „maar de enige manier waarop dat nu kan, is gewond of dood.” Zelf probeerde de soldaat in kwestie dan maar een originele manier te vinden om naar huis gestuurd te worden: „Ik heb al tegen een vriendin gezegd: ’Ga verdomme een aanvraag voor een huwelijkslicentie aanvragen. Ik zal het hier wel regelen.’ Maar toen ik dat probeerde, zeiden ze: ’Neen, geen sprake van, dat is geen optie’. Iedereen probeert hier een manier te bedenken om weg te raken… maar het lukt niemand.”

Eerder waren er al berichten van Russische troepen die hun eigen materiaal saboteerden om niet naar het front gestuurd te worden, of die zichzelf verwondden zodat ze naar huis gestuurd zouden wor

Water

Een nieuw probleem is de nakende zomer en bijhorende hitte in Oekraïne. Aangezien de Russische legerleiding er vanuit ging dat ’de speciale militaire operatie’ slechts een paar dagen of weken zou duren, worden ze nu geconfronteerd met logistieke problemen, zoals het feit dat de soldaten uniformen dragen die bedoeld zijn voor koude omstandigheden. Een ander probleem is een gebrek aan water.

Dat bleek ook uit een ander door de Oekraïense inlichtingendiensten onderschept telefoongesprek. „De waterbevoorrading is gestopt. We zitten hier zonder water, en het is warm. Het is zelfs heet, en iedereen zit hier in shock. Depressief.”

Desertie

Het mag dan ook geen verbazing heten dat Russische militairen plannen maken om te deserteren. In een derde telefoongesprek horen we een soldaat tegen een familielid vertellen dat „de meeste mannen in mijn eenheid hebben geweigerd om te vechten” en „proberen weg te sluipen om de grens met Rusland terug over te steken. Op dit eigenste moment proberen tien mensen een vrachtwagen klaar te maken. Als er hier weer onzin uitbarst, springen ze in die truck om naar Belgorod te rijden. Ze hebben de jerrycans al gevuld met diesel. Ik heb met hen afgesproken dat ze me oppikken als ze vertrekken.”