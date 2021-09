Afgelopen vrijdag kleine tornado in Leerdam

Dat meldt Weer.nl op basis van een melding van een ooggetuige.

De tornado bevond zich op de zuidelijkste punt van een smalle buienlijn die over de provincie Utrecht naar het oosten trok. Hij ontwikkelde zich precies op de plek waar op radarbeelden een mooi haakje te zien was, ten teken van het feit dat de bui daar trekjes van een supercell vertoonde.

Ooggetuige Donnie Kardinaal uit Leerdam deed tegenover Weer.nl zijn verhaal. „Rond 20.15 uur reed ik over de A15 toen ik hem zag ontstaan. Hij is heel kort aan de grond geweest.” Kardinaal zag duidelijk de rotatie aan de wolkenbasis en in de slurf.

Fikse buien

Vrijdag was een dag die zonnig en warm begon en met fikse buien eindigde, vooral in de oostelijke helft van het land. Kwam de grote golf van de buien in de vorm van een complex dat vooral over de oostelijke helft van het land trok en hier en daar meer dan 30 millimeter aan regenwater achterliet, later ontstond ook nog een paar kleinere lijntjes, onder meer boven Utrecht.

Om de vorming van buien met kenmerken van een supercell te komen, is een draaiing en een toename van de wind met de hoogte nodig. Ook moet het natuurlijk onstabiel genoeg zijn voor de vorming van de benodigde buien. Hoewel de situatie van afgelopen vrijdag redelijk marginaal leek, was het in de buurt van Leerdam blijkbaar toch even goed genoeg om het zover te laten komen.