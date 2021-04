Kamervoorzitterschap Arib aan zijden draad

Bosma (links) en Bergkamp (rechts) azen op de positie van Arib. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het Kamervoorzitterschap van Khadija Arib (PvdA) hangt aan een zijden draad. In de Tweede Kamer gaan steeds meer geluiden op om haar in te wisselen voor D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Ook PVV-Kamerlid Martin Bosma mengt zich in de strijd om het voorzitterschap, een machtige politieke positie. Woensdag valt de beslissing tijdens een stemming.