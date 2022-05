Minimumloon al vanaf 2023 omhoog

Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. In het coalitie-akkoord stond al een verhoging van het minimumloon met 7,5 procent ingetekend, maar de eerste stap zou pas vanaf 1 januari 2024 worden gezet.

De coalitie wil daar nu eerder werk van maken: in 2023 gaat het minimumloon dan met 2,5 procent omhoog. Diezelfde stap wordt dan ook in 2024 en 2025 gezet, in totaal blijft de loonsverhoging dus op 7,5 procent staan. Door de versnelling hoopt de coalitie nog koopkrachtverlies van lage inkomens te dempen. Of de AOW ook helemaal meestijgt met het hogere minimumloon, is nog niet duidelijk.

Het kabinet en de coalitie leggen momenteel de laatste hand aan de Voorjaarsnota, waar naar verwachting vrijdag in de ministerraad een klap op wordt gegeven. Daarin wordt ook gezocht naar meer geld voor Defensie, vanwege de oorlog in Oekraïne, en er wordt geld uitgetrokken voor spaartaks-compensatie. De rekening komt te liggen bij ondernemers en vermogenden.