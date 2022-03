Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïne maakt gehaaid nieuws via sociale media Poetin verliest propaganda-oorlog van veel slimmere Zelenski

Zelenski heeft in de oorlog geen tijd om zich te scheren en richt zich in legershirt tot de kijkers. Dat past perfect bij zijn imago van verdediger des vaderlands. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Er bestaat geen twijfel over wie op het wereldtoneel de propaganda-oorlog wint. Vladimir Poetin staat daar in de schaduw van Volodimir Zelenski. En aan het thuisfront moet Poetin via censuur alle zeilen bijzetten om zijn eigen boodschap nog over te brengen, waarbij de Russen wordt voorgehouden dat hun troepen daar zijn om een naziregime te bestrijden. Dat is opvallend, in andere oorlogen had Poetin de informatie onder controle.