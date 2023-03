Het noorden kleurt wit, later in de rest van het land ook kans op (natte) sneeuw

De vrachtwagen gleed van de weg en kwam tegen de vangrail in de middenberm tot stilstand. De linkerrijstrook was daardoor afgesloten.

In Drenthe vormt zich op verschillende plekken een sneeuwdek, lokaal al enkele centimeters. „Tijdens intensieve neerslag kan het sneeuwdek verder aangroeien, maar zodra het stopt het sneeuwen zal een deel van het sneeuwdek weer wegsmelten, vooral op de wegen”, meldt Weeronline.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege gladheid door onder meer (natte) sneeuw. Voor het noorden van het land is de oproep van het weerinstituut om alert te zijn al van kracht, voor de rest van het land gaat code geel later vrijdag in. Volgens Weeronline zal de avondspits hier ook hinder van ondervinden.

Later ook elders glad

In de loop van de dag neemt ook in de rest van het land, uitgezonderd Zeeland, de kans op gladheid door (natte) sneeuw toe. Van vrijdagavond op zaterdag in de ochtend is er in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte wegen, waarschuwt het KNMI.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt vrijdagochtend voor code geel in de noordelijke provincies. „Onze strooiwagens zijn druk in de weer om de weg sneeuwvrij te krijgen. Ga je de weg op? Wees extra alert en pas indien nodig je rijstijl aan”, aldus Rijkswaterstaat op Twitter.