Waarschuwing voor gladheid door (natte) sneeuw

In het noorden van het land kan het nu al plaatselijk glad zijn door (natte) sneeuw. In de loop van de dag neemt ook in de rest van het land, uitgezonderd Zeeland, de kans op gladheid door (natte) sneeuw toe. Van vrijdagavond op zaterdag in de ochtend is er in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte wegen, waarschuwt het KNMI.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt vrijdagochtend voor code geel in de noordelijke provincies. „Onze strooiwagens zijn druk in de weer om de weg sneeuwvrij te krijgen. Ga je de weg op? Wees extra alert en pas indien nodig je rijstijl aan”, aldus Rijkswaterstaat op Twitter.