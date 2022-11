Veehouder Gert Krol over uitkoop bedrijf: ‘Toen de dieren weggingen heb ik wel een traantje gelaten’

Premium Financieel

Visserij vreest voor voortbestaan: ’Sector stort straks in elkaar’

De kottervisserij dreigt kopje-onder te gaan. Vissers lijden zwaar verlies en melden zich massaal voor de saneringsregeling. Regio’s worden economisch meegesleurd in de malaise en visserijgemeenschappen staan zwaar onder druk en zitten in onzekerheid. „Of we over tien jaar nog wel visserij hebben? D...