Toestand Joey D. uit Rosmalen is ’zeer kritiek’

D. werd dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 15,5 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van zijn oom in 2014. De rechtbank had hem eerder vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De politie wilde hem na de veroordeling oppakken, maar D. hield zich schuil. Er werd over en weer geschoten en na uren onderhandelen klonken er harde knallen. Volgens de politie had D. een automatisch wapen.

Zijn advocaat is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het hof. "Joey dient voor onschuldig te worden gehouden tot er een definitieve uitspraak is", schrijft advocaat Jan-Hein Kuijpers in een reactie.

Hij spreekt van "zwarte dag" voor Joey en zijn naasten. "De nachtmerrie waarin hij in 2015 als 22-jarige is beland, heeft Joey gaandeweg in zijn greep gekregen. De vrijspraak van de rechtbank bracht opluchting, maar daarna ging bij hem het gevoel overheersen dat hij koste wat kost de schuld in de schoenen moest krijgen. Die angst heeft Joey opgebroken."