Tweede regiezitting in corruptiezaak Groep de Mos van start

Oud-raadslid Nino Davituliani is vandaag aan de beurt. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de omstreden nachtvergunning voor het Haagse zalencentrum Opera. Ook eigenaar daarvan Atilla Akyol komt voor de eerste keer voor de Rotterdamse rechter. Voormalig Idols jurylid en vastgoedondernemer Edwin Jansen van NU Projectontwikkeling is eveneens verdachte. Hij zou donaties hebben gedaan aan de partij in ruil voor wederdiensten. Net als zijn partner Edwin Zaadhof. De zaak tegen laatstgenoemde is achter gesloten deuren vanwege een bezwaar die verdachte heeft gedaan tegen de dagvaarding.

Beide projectontwikkelaars ontkenden vorig jaar al uitgebreid in een verklaringen op hun site. Ze stelden donaties te hebben gedaan en in de klankbordgroep van de partij te hebben gezeten maar dat hun persoonlijke betrokkenheid nooit is ingezet om hun projecten te bevoordelen.

Afgelopen vrijdag waren oud wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui op zitting. Beiden reageerden vooral opgelucht dat na drie jaar eindelijk de zaak voor de rechter komt. ,,wij kunnen nu eindelijk laten zien onschuldig te zijn.”

Drie jaar geleden deed de Rijksrecherche invallen in hun woningen en de werkkamers op het stadhuis van Den Haag. Volgens de officier van justitie afgelopen vrijdag was er sprake van een exclusief clubje dat er alles aan deed om de partij zo groot mogelijk te maken. Hierna kon er invloed op het beleid worden aangevoerd. Volgens advocaat van De Mos, mr. Peter Plasman is het vooral opvallend dat het OM spreekt over sterke aanwijzingen. ,,Dat is geen bewijs”, aldus de raadsman afgelopen vrijdag.