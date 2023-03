Wie is overleden gedetineerde in gevangenis Krimpen aan den IJssel?

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Krimpen aan den IJssel - De gedetineerde die woensdagochtend dood werd gevonden in zijn cel in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel is een 24-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats. Volgens bronnen rondom het onderzoek zou de man afkomstig zijn uit de Nederlandse Antillen.