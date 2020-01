Nederlanders geven half miljoen voor hulp aan koala’s

Het Nederlandse WNF begon de inzameling op verzoek van mensen die graag een bijdrage willen leveren aan hulp voor de getroffen dieren. Ⓒ Reuters

ZEIST - Het Nederlandse Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft in twee dagen 500.000 euro aan donaties ontvangen voor noodhulp aan koala’s en andere dieren in het door bosbranden geteisterde Australië. „We zijn onder de indruk van de massale steun”, aldus het WNF woensdag op Twitter. Het geld is bestemd voor de Australische tak van de organisatie. Die zal de donaties onder meer uitgeven aan natuurherstel in verwoeste leefgebieden van koala’s en medische hulp aan gewonde dieren.