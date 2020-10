Vrouw (38) overleeft twaalf dagen in wildernis

Volgens ABC was Courtier een ervaren wandelaar. Ze werd twaalf dagen geleden door een busje in het park afgezet om te gaan hiken. Daarna ontbrak ieder spoor van haar. Volgens rangers zou ze ’s middags weer opgehaald worden maar keerde ze nooit terug.

Dochter Kaily liet aan Amerikaanse media weten dat haar moeder haar baan was kwijtgeraakt en nu verschillende nationale parken in het land bezocht. Zondag kwam er een tip van een andere bezoeker dat Courtier gezien was. „We zijn door het dolle heen dat ze gevonden is. We willen de rangers en de zoekteams bedanken die dag en nacht naar haar gezocht hebben en nooit de hoop verloren”, zo laat de familie in een verklaring weten.

Hoe de vrouw wist te overleven, is nog onduidelijk.