’Enge plaatjes helpen niet’

Het is de slechtste manier om mensen van het roken af te brengen of om jongeren ervan te weerhouden met roken te beginnen. Dit soort angstclaims zijn het minst effectief van alle mogelijke interventies. Onlangs nog is er een studie gepubliceerd waaruit dit weer eens bleek. Het bewijs stapelt zich op, maar het is voor anti-rook groeperingen en overheden kennelijk toch een makkelijke manier van campagne voeren. En leken denken dat angst werkt.

Het duurde even voordat de aap uit de mouw kwam. Het blijkt dat BNR een rapport in handen heeft van VWS waaruit blijkt dat de effecten minimaal zouden zijn. Wat veel erger is, is dat het ministerie van VWS in casu onze demissionaire staatssecretaris Van Rijn het rapport van enge plaatjes niet naar buiten brengt.

Ton Wurtz,

Stichting Rokersbelangen