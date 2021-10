’Party-moeder’ (47) uit Californië opgepakt vanwege wilde seksfeestjes voor haar tienerzoon en vriendjes

Volgens aanklagers gaf de 47-jarige Shannon O’Connor uit Los Gatos de vrienden van haar zoon zoveel wodka en whiskey als ze maar wilden. Ook keek ze toe hoe de tieners seks met elkaar hadden. De man des huizes wist niets van de wilde feestavonden, waarbij de 14- en 15-jarigen zo dronken waren dat ze moesten ’overgeven, niet meer in staat waren om te lopen en bewusteloos raakten’, aldus de aanklacht waar Amerikaanse media over schrijven. „Er waren veel moedige kinderen nodig om naar voren te stappen en deze zeer verontrustende zaak op te lossen”, zegt officier van justitie Jeff Rosen in een verklaring. Volgens hem zijn de kinderen ’in gevaar gebracht’. „Als ouder ben ik dan ook diep geschokt.”

O’Connor is nadat ze op de vlucht was geslagen, gearresteerd in Ada County, Idaho. Ze wordt beschuldigd van liefst 39 overtredingen, onder meer voor kindermisbruik en -mishandeling. De feestjes wist ze maandenlang geheim te houden. In rechtbankdocumenten staat dat ze de tieners talloze keren tot seks aanzette, bijvoorbeeld door condooms aan jongens te geven en ze in een kamer te duwen waar een uitgeteld meisje lag. In een van die gevallen vluchtte een dronken meisje de badkamer in en sloot zichzelf op. Ook andere meisjes zouden door beschonken jongens zijn bedreigd en aangevallen.

De 47-jarige Shannon O’Connor uit Los Gatos zit inmiddels vast. Ⓒ Police USA

Nachtmerrie

„Het is verschrikkelijk wat ze mijn dochter en al die andere kinderen heeft aangedaan”, zegt een moeder tegen Mercury News. „Dit is de ergste nachtmerrie voor een ouder.”

Het huis dat O’Connor huurde, bleek voor negenduizend dollar schade te hebben opgelopen. Op camera’s uit de buurt is te zien hoe feestende tieners overgeven en struikelend op en rond het terrein lopen en er zelfs vandoor gaan in de auto van de veertiger.