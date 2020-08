Achtervolging eindigt met crash in woonhuis

De wagen crashte met een hoge snelheid tegen twee Tilburgse woningen. Ⓒ MaRicMedia

TILBURG - Een auto is vrijdagochtend vroeg met grote snelheid gecrasht tegen twee huizen op de Kijkduinlaan in Tilburg. De huizen en een geparkeerde auto liepen zware schade op. De 18-jarige bestuurder is aangehouden, evenals drie inzittenden (allemaal Tilburgers van 17 en 18 jaar). Aan de crash ging een achtervolging door de politie vooraf.