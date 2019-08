Ambulance maakt omrit voor patiëntje naar fastfoodrestaurant

Haar moeder Daniëlle Rijksen twittert over het vriendelijke gebaar. „Mijn dochter vandaag van het WKZ Utrecht naar Zwolle. Na een herseninfarct en -bloeding. Ze wilde graag met de ambulance door de McDrive. Geen probleem. Hoe blij kan je een kind maken en vergeet ze nooit weer. Wat een liefde voor hun vak en patiënt. Toppers”, aldus Rijksen.

Aan Hart van Nederland laat ze weten dat haar dochter kampt met een chronische darmziekte en hiervoor begin augustus werd opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle. Na een paar dagen mocht ze weer naar huis, totdat het vorige week zondag opnieuw misging. Afanaisha had een herseninfarct- en bloeding. Omdat dit niet vaak voorkomt bij kinderen, is ze met loeiende sirenes naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis gebracht. Na een paar dagen op de intensive care te hebben verbleven, mocht het meisje weer naar het ziekenhuis in Zwolle om verder te herstellen.

Nadat de ambulance die haar daarheen zou vervoeren door een spoedmelding iets later was, grapten Daniëlle en haar dochter dat ze wel trek hadden. „Wij voor de grap dat we wel honger hadden en langs de McDrive zouden willen. Maar we hadden niet verwacht dat de ambulancebroeders dat vervolgens ook echt zouden doen.”