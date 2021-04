Belgische vrouw (90) raakt bedolven onder instortende schuur

Ⓒ Marc Herremans - Mediahuis

Pécrot - Bij een instorting van een oude schuur in Pécrot, een dorp in de Belgische gemeente Graven in de provincie Waals-Brabant, is een bejaarde vrouw donderdagochtend gewond geraakt. Ze raakte bedolven, meldt de veiligheidsregio van Waals-Brabant. Het slachtoffer is ter plaatse verzorgd en overgebracht naar het ziekenhuis.