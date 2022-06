Premium Het beste van De Telegraaf

Gevluchte Nelson M. in Mexicaanse cel voor bezit kinderporno: wie is hij?

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Nelson M. werd afgelopen zondag gearresteerd in Mexico-Stad. Ⓒ Politie

Amsterdam - Het was begin februari toen advocaat Theo Hiddema in de rechtbank van Rotterdam aan de voorzitter moest bekennen dat hij er niet in slaagde contact te leggen met zijn cliënt – die spoorslags was vertrokken naar Mexico. Nelson M. stond, net als twee andere leden van pedofielenvereniging Martijn, terecht op verdenking van het voortzetten van de vereniging, die al in 2014 door de Hoge Raad was verboden. Zondag werd hij gearresteerd in Midden-Amerika.