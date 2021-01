Dode in Amsterdam-Zuid

Binnenland

Moordverdachte valt door de mand door reizen zonder treinkaartje

De politie heeft een man in de boeien geslagen die was opgevallen omdat hij zonder kaartje in de trein reisde. Dat ontbrekende vervoersbewijs deed hem de das om. Het trok de aandacht van handhavers van de NS, waarna de gealarmeerde politie ontdekte dat de man gezocht werd voor moord of doodslag.