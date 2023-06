Branden en barricades in voorstad Parijs na doodschieten jongen (17) door agent

Op verschillende plaatsen werden bushokjes vernield en vuilnisbakken in brand gestoken. Maar er woedden ook grotere branden, onder meer in een basisschool. Inwoners richtten barricades op tussen de flats en hinderden brandweerlieden in hun werkzaamheden. Hulpdiensten werden bekogeld met grote hoeveelheden vuurwerk, zeiden stadsautoriteiten. De politie zette traangas en waterkanonnen in tegen mensen die voorwerpen naar agenten en brandweerlieden gooiden. Zeker vijftien personen werden gearresteerd.

De onrust, die dinsdagavond was begonnen met een demonstratie voor het politiebureau van Nanterre, breidde zich ook uit naar naburige steden. In Mantes-la-Jolie werd een gemeentehuis in brand gestoken. De politie gebruikte er traangas en rubberen kogels, maar moest zich terugtrekken.

Optrekken

De 17-jarige jongen zou hebben geweigerd om naar de instructies van agenten te luisteren toen zijn auto werd gestopt. Op een video, geverifieerd door persbureau Reuters, is te zien dat de agenten naast het voertuig staan. Op het moment dat hij wil optrekken schiet een agent op de jongen, die van Algerijnse komaf was. Hij werd in zijn borst geraakt en kon niet meer gered worden met een reanimatie. De familie heeft een klacht ingediend tegen de agent en de politie heeft zelf een onderzoek geopend. Volgens France Info is de agent in hechtenis genomen op verdenking van doodslag.

De dood van de jongen leidde door het hele land tot verontwaardiging, die gepaard ging met beschuldigingen van buitensporig politiegeweld. „De doodstraf bestaat niet meer in Frankrijk. Geen enkele politieagent heeft het recht om te doden, behalve uit zelfverdediging”, twitterde de linkse politicus Jean-Luc Mélenchon, die eraan toevoegde dat de politie „van de grond af moet worden hervormd.”

Ook de rellen leidden tot verontwaardiging, die zich juist uitte in steun voor de politie. „Steun onze politieagenten die vanavond in Nanterre gemobiliseerd zijn om de orde te handhaven”, schreef bijvoorbeeld de conservatieve politicus Éric Ciotti op Twitter. „Jullie zijn de verdedigers van onze collectieve veiligheid. Niets rechtvaardigt deze chaos!”