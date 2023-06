Onrust in voorstad Parijs na doodschieten 17-jarige jongen door agent

In de middag werden bushokjes vernield en vuilnisbakken in brand gestoken. Politieauto’s zouden zijn bekogeld. Mensen hadden opgeroepen tot wraakacties tegen de politie. Daarna zette de stad een grote politiemacht in. Ook in de avond zijn er nog veel mensen op straat en zijn er brandjes. Volgens lokale media zijn zeker vier mensen opgepakt.

De 17-jarige jongen zou hebben geweigerd om naar de instructies van agenten te luisteren toen zijn auto werd gestopt. Op een video, geverifieerd door persbureau Reuters, is te zien dat de agenten naast het voertuig staan. Op het moment dat hij wil optrekken schiet een agent op de jongen, die van Algerijnse komaf was. Hij werd in zijn borst geraakt en kon niet meer gered worden met een reanimatie.

Er loopt een onderzoek naar de agent die geschoten heeft.