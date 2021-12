Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgen om fysiek geweld in trein tussen Emmen en Zwolle: ’Drie medewerkers in korte tijd de ziektewet ingeslagen’

Door Vincent Triest

Ⓒ Wilbert Bijzitter

Zwolle - In een poging om geweld en ernstige overlast van voornamelijk asielzoekers op de treinverbinding tussen Emmen en Zwolle de kop in te drukken, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) besloten dat treinpersoneel met handboeien op pad kan. Conducteurs en boa’s mogen in sommige gevallen ook fouilleren. Vakbonden zijn blij met de maatregelen maar maken zich ook zorgen: „Het is de vraag of dit wel verstandig is als het personeel alleen op de trein zit.”