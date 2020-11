Waar kan het spannend worden? De swingstates

Met alleen die ’zekere’ staten wint echter geen van beide kandidaten. Het gaat dus om de staten waar de uitslag nog niet (vrijwel zeker is) of de staten die de vorige keer werden gewonnen, maar nu wel eens verloren zouden kunnen gaan. De belangrijkste daarvan even op een rijtje (de graphics worden automatisch bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen binnen zijn):

Michigan

Michigan ging in de jaren ’70 en ’80 steeds naar de Republikeinen, met Nixon, Ford, Reagan (2x) en Bush (de oude), maar Bill Clinton maakt in 1992 een einde aan de rode status van de staat. Sindsdien stemt Michigan eigenlijk altijd blauw (Democratisch), maar in 2016 greep Donald Trump er de macht en de bijbehorende 16 cruciale kiesmannen.

In de peilingen voor 2020 leidt Biden in Michigan, met rond de 5 procentpunten voorsprong op Trump.

Pennsylvania

Pennsylvania is goed voor 20 kiesmannen. Die gingen in de laatste jaren eigenlijk altijd naar de Democraten, maar vier jaar geleden merkte Hillary Clinton tot haar schrik dat de staat zich van haar had afgekeerd. Dat leverde Donald Trump uiteindelijk de zege op.

In de ’poll of polls’ van CNN, zeg maar het gemiddelde van de grootste Amerikaanse peilingen, is Joe Biden in deze staat favoriet, met 50 tegen 44 procent.

Wisconsin

Hillary Clinton verspeelde Wisconsin vier jaar geleden door deze traditioneel Democratische staat tijdens de campagne te veronachtzamen. Donald Trump pikte de 10 kiesmannen op en werd daarmee de eerste Republikein sinds Ronald Reagan die dat in Wisconsin voor elkaar kreeg. Wisconsin winnen is geen garantie op het presidentschap. Al Gore en John Kerry wonnen in 2000 en 2004 in deze staat, maar George W. Bush werd president...

Het ziet er sterk naar uit dat Trump Wisconsin niet voor de tweede keer in de wacht sleep. Hij staat in de gemiddelde poll zo’n tien procentpunt achter op Biden.

Arizona

Met uitzondering van 1996, toen Bill Clinton toesloeg, stemde Arizona eigenlijk altijd Republikeins. Zelfs Obama kon in Arizona niet winnen, maar Joe Biden leidt nu wel in de poll of polls. Met een kleine marge (49% om 46%), maar het zou wel eens een van die zeldzame keren kunnen zijn dat de Republikeinen Arizona niet winnen. Dat gebeurde - met Clinton dan als uitzondering - nooit sinds 1948 (Truman).

Florida

Hier liggen 29 kiesmannen voor de winnaar en dit is al sinds de eeuwwisseling een felbevochten staat. De laatste kandidaat die Florida niet won, maar toch president werd, heette Bill Clinton (1992). Daarna ging Florida telkens naar de latere president: George W. Bush twee keer, Obama twee keer en het zou Trump enorm helpen als hij nu ook Florida voor de tweede keer wint.

Dat kan nog steeds, maar zal niet meevallen, want Biden leidt nog altijd in de ’poll of polls’ (49% tegen 46%). Die marge is niet groot.

De verwachting luidt dat Florida een nek-aan-nek-race wordt. Dat was ook al zo in 2012, toen Barack Obama slechts 75.000 stemmen meer bleek te krijgen dan Mitt Romney. Er werden destijds bijna 8,5 miljoen stemmen uitgebracht in Florida.

Texas

Deze móet Trump winnen. Texas staat voor 38 kiesmannen en stemde in het nabije verleden eigenlijk altijd Republikeins. De laatste democraat die er won was een zekere Jimmy Carter en dat was in 1976. Sindsdien stemde Texas telkens rood. Obama kon er niet winnen, Bill Clinton ook niet. Zekerheidje voor Trump dus, zou je zeggen, maar in de peilingen is het bepaald geen abc-tje. Trump leidt in de ’poll of polls’ wel (48% tegen 46%), maar de verschillende zijn te klein om de zittende president een gerust gevoel te geven.

Georgia

Al jaren is Georgia een Republikeinse staat. Zelfs Bill Clinton kon hier maar één keer winnen. In 1996 won de Republikein Bob Dole hier. Toen leverde dat 13 kiesmannen op, Georgia is sinds 2012 goed voor 16 ’electoral votes’.

Dat Trump die als Republikein gaat binnenhalen is geen zekerheidje. Verre van dat. Hij staat gemiddeld zo’n drie procentpunten achter.

Iowa

Iowa ging vier jaar geleden met een naar Amerikaanse begrippen grote voorsprong van bijna 10 procentpunten naar Trump. Dat was een enorme ’swing’ want in zowel 2008 als in 2012 stemde Iowa nog overtuigd voor de Democraat Obama. In de jaren daarvoor stond Iowa bekend als een ’battelstate’, waar de verschillen klein bleven.

In de polls zijn die verschillen nu ook niet groot. Trump leidt er: 47% tegen 45% in de ’poll of polls’. Winst levert zes kiesmannen op. Toch lekker, want iedere kiesman telt.

Nevada

Biden leidt in Nevada in zo’n beetje alle gepubliceerde peilingen. Zo vreemd is dat niet, want de laatste Republikein die er won was George W. Bush. De zes kiesmannen uit Nevada waren in 2016 ook een prooi voor Hillary Clinton. Donald Trump zal er graag willen winnen, maar hij heeft de vorige keer aangetoond dat hij ook zonder Nevada gekozen kan worden.