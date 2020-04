Onderzoek OM naar website met ’Martijn-video’s’

De afgelopen twee weken doken plots twee video’s op van mannen die betrokken worden in het onderzoek naar de voortzetting van de verboden pedovereniging Martijn. Eerst belandde een Skype-gesprek met de op verdenking van het bezit van kinderporno opgepakte Nelson M. op de site FreeSpeechTube. Hij mag nu niet meer skypen vanuit de gevangenis. Een week later publiceerde Martijn Uittenbogaard, oud-bestuurslid van Martijn, een vlog waarin hij uiteenzet waarom zijn 32-jarige partner in januari in zijn ogen onterecht is opgepakt.

Destijds werden deze 32-jarige man en de 75-jarige Haarlemmer Ad van den B. opgepakt. Van den B. was vroeger voorzitter van de nu verboden vereniging Martijn. Bij Nelson M. en Norbert de J. deed het OM huiszoekingen in het onderzoek naar het voortzetten van de verboden club. De J., die niet is opgepakt, is de oprichter en moderator van FreeSpeechTube.

Bekijk ook: Skypeverbod voor pedoseksueel in cel

Bekijk ook: Aanhoudingen in groot onderzoek naar pedovereniging Martijn

Account

Wie op de site komt, lijkt op een ’gewone’ videosite te zijn beland. Er staat een combinatie op van leuke filmpjes en maatschappelijke boodschappen, die vaak te maken hebben met de strijd tegen pedofilie. Maar wie een account aanmaakt en inlogt, treft andere video’s aan. Filmpjes van jonge meisjes die in een zwembadje spelen in badkleding. Een meisje van hooguit acht jaar in badkleding op een catwalk. Een kleuter die in een kort broekje een ballon kapot drukt met haar billen.

„Dit is bij uitstek materiaal waar pedofielen naar kijken”, zegt Saskia de Jong, onderzoeker van Terre des Hommes. „Veel mensen denken dat pedofielen naar naaktvideo’s kijken, maar dat is niet per se zo. Voorheen stonden dit soort video’s ook op YouTube, maar sinds daar meer wordt gehandhaafd, wijken mannen uit naar dit soort sites.”

De organisatie bekeek op verzoek van De Telegraaf de site en ontdekte dat op het forum ook wordt doorverwezen naar andere sites. „Die raken direct aan kinderporno”, concludeert De Jong.

’Niet de bedoeling’

De J. zegt in een reactie dat het ’niet de bedoeling’ is dat dergelijke video’s op zijn site staan, en geeft aan ze te willen verwijderen als hij erop wordt gewezen. Over de links naar kinderporno reageert hij fel. „Op FreeSpeechTube is kinderporno absoluut niet toegestaan, en linken naar kinderporno ook niet. Uw ’onderzoekers’ kunnen contact met mij opnemen als een gebruiker van de website illegaal materiaal publiceert of daarnaar linkt. Dergelijk materiaal en dergelijke links worden dan direct verwijderd.”

Opvallend is ook dat op het forum een discussie loopt over de ’age of consent’, die volgens gebruikers rond de 10 tot 12 jaar zou moeten liggen. Ook blijkt uit het forum dat De J. in januari een grote schoonmaak hield op de site, omdat er te veel ’schaars geklede minderjarigen’ op stonden. „Verdomme, ons fijne plekje!”, brieste een gebruiker. „Voor de schoonmaak kan je de video’s nog wel lokaal opslaan”, bood De J. een suggestie.

„Ik stel daar slechts een feitelijkheid”, zegt De J. daar nu over. „In 2019 plaatsten enkele gebruikers video’s met schaars geklede minderjarigen. Dit zorgde voor een grens opzoekende sfeer waarvan ik niet gediend was. Daarom heb ik op 8 januari de algemene voorwaarden gewijzigd.”

Voorarrest

Vorig jaar zomer deed jurist Yme Drost namens de Stichting Strijd tegen Misbruik aangifte van het voortzetten van Martijn. In de aangifte werd FreeSpeechTube ook genoemd, zegt Drost. „Die site is deel van een netwerk. Ik wilde omschrijven hoe ze een eigen pedofiele omgeving aan het creëren zijn, waarin een subcultuur kan voortbestaan”, zegt hij. Hij onderzocht de site, maar stopte toen ook hij op links naar sites met kennelijke kinderporno stuitte. Toen droeg hij zijn informatie over aan het OM.

Afgelopen week werd het voorarrest van de 32-jarige partner van Uittenbogaard, en dat van Van den B. verlengd, aldus het OM. Ook Nelson M. zit voorlopig nog vast. Een woordvoerder laat weten dat ook FreeSpeechTube onderdeel is van het strafrechtelijk onderzoek naar de voortzetting van Martijn, juist door alles wat op de site stond en staat.