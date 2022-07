Verdachte bloedbad Chicago opgepakt na klopjacht

De gearresteerde verdachte is de 22-jarige Robert E. Crimo. Eerder op de dag verspreidde de politie al zijn naam, foto en de beschrijving van zijn auto. Hij werd in Noord-Chicago gezien door een agent. Toen de politie hem probeerde te stoppen zou hij nog geprobeerd hebben om te vluchten, maar kwam niet ver.

Crimo werd uiteindelijk niet ver van de plaats van de schietpartij gearresteerd. De politie gaat ervanuit dat de man alleen werkte. Hij klom via een brandtrap op het dak van een winkelpand en begon daar te schieten op de optocht. Zijn wapen werd eerder al gevonden door de politie.

Motief

De grote vraag is nu waarom Crimo een bloedbad veroorzaakte. Een oom van Crimo zei tegen CNN dat zijn neef niet heel politiek was, en dat hij geen aanwijzingen zag dat hij iets van plan was. Paul Crimo beschreef zijn neef als zeer op zichzelf.

De politie zegt gedurende het onderzoek digitaal bewijs te hebben verzameld over Crimo. Wat dat precies is, is nog onduidelijk. Op sociale media waren tot een paar uur na de schietpartij nog verschillende accounts te vinden. Inmiddels zijn die offline gehaald.

Op een Youtube-kanaal van Crimo waren rapvideo's te zien. In een lijkt Crimo de hoofdrol te spelen in een geënsceneerde school shooting. In een andere is hij als gewapend cartoonkarakter te zien. In een andere video ligt een cartoonversie van Crimo met zijn gezicht in een plas bloed, om hem heen staan agenten met getrokken wapens.