Influencer (33) die bestaan van corona ontkende, overlijdt door het virus

Stuzhuk raakte besmet met het virus tijdens een trip naar Turkije. Eenmaal terug in zijn moederland werd hij opgenomen in het ziekenhuis, zo weet The Sun.

Na acht dagen mocht de man het ziekenhuis verlaten. Toch wist het virus opnieuw toe te slaan. De man kreeg hartproblemen en moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis.

De ex-vrouw van Dmitriy Stuzhuk, de 25-jarige Sofia, schreef eerder op Instagram over het ziekbed van de man. Zo vertelde ze onder meer dat zijn hart het erg zwaar had en dat Dmitiriy problemen had met zijn hart- en vaatstelsel.

Afgelopen zaterdag deelde Sofia het bericht dat haar ex-man, de vader van hun drie kinderen, is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

"Ik dacht dat er niet zoiets was als Covid-19"

Eerder deze week deelde de influencer, met 1,1 miljoen volgers op Instagram, nog een berichtje waarin hij zijn volgers wilde waarschuwen voor het coronavirus: „Zoals jullie weten door mijn Instagramstories ben ik ziek geworden door het coronavirus. (...) Ik wil met jullie delen hoe ziek ik ben geworden. Ik dacht dat er niet zoiets was als Covid-19, tot ik ziek werd.”