Extra zetels in Europees Parlement voor Nederland dankzij bevolkingsgroei

Dat blijkt uit een conceptvoorstel waar het Europees Parlement en de lidstaten zich nog over moeten buigen. Als het plan voldoende steun krijgt groeit het totale Europarlement na de verkiezingen van volgend jaar met elf zetels. Naast Nederland gaan dan onder andere Spanje, Oostenrijk en Denemarken erop vooruit.

VVD, PVV en FVD

Nederland kreeg er na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ook al drie zetels bij. Die gingen naar VVD, PVV en FVD. Van dit trio is alleen VVD Europarlementariër Bart Groothuis bij zijn eigen partij gebleven. De politici van PVV en FVD hebben zich afgesplitst.

Sinds het vertrek van de Britten uit de EU worden ’slechts’ 705 van de 750 zetels ingevuld. De komende jaren is er ruimte voor groei. Nu het aantal inwoners in sommige lidstaten flink is gestegen ligt er in de zogeheten commissie constitutionele zaken een plan om een deel van de ’zetelreserve’ te gebruiken voor groeilanden.

Roemenië

Nederland zou met twee extra zetels weer in de buurt komen van landen met een vergelijkbaar inwonersaantal, dat is in ons geval Roemenië met 19 miljoen inwoners. Dit land heeft 33 zetels, naar verhouding 576.912 inwoners per zetel. Door de recente bevolkingsgroei heeft Nederland is de verhouding vorig jaar totaal uit de pas gelopen: ruim 611-duizend inwoners per zetel. Door ons land twee zetels meer te geven zou dit aantal dalen naar 572-duizend.

Volgend jaar is de stembusgang en is het aan de Nederlandse kiezers om te bepalen wie we naar Brussel-Straatsburg sturen.