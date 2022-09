Filespook is vroeg terug van vakantie

Dat constateert de ANWB Verkeersinformatie op basis van de filecijfers. Tijdens de coronapandemie was het maandenlang rustig op de wegen omdat thuiswerken werd geadviseerd, maar daar is inmiddels niets meer van te merken.

Coronamaatregelen

„Het is weer als vanouds druk op de wegen en we zien de hinder overal toenemen”, ziet Arnoud Broekhuis van de ANWB. „Sinds de coronamaatregelen eind maart zijn opgeheven is het weer uitzonderlijk vol met verkeer op de wegen. In vergelijking met 2019 zien we dat het dit jaar zowel in de ochtend- als avondspits een paar procent drukker is. Maar het meest verrast zijn we door de stijging van het aantal files overdag met maar liefst 17 procent.”

De file-expert zegt dat de drukte vooral te maken heeft met werknemers die weer naar kantoor gaan en daar de auto voor nemen. „Maar vergeet ook niet dat er sinds 2019 ook ruim 360.000 auto’s bij zijn gekomen en zo te zien worden die ook dagelijks gebruikt”, aldus Broekhuis, die ziet dat het vooral tijdens de spits op de dinsdagen en donderdagen erg druk is „Maar ook de woensdagavondspits mag je intussen bij de ’toppers’ rekenen.”

Dinsdagochtend telde de ANWB maar liefst 925 kilometer aan files. Broekhuis: „Dat was de drukste spits van 2022 tot nu toe. Het was echt herfstachtig weer met veel regen en ongelukken. Maar ik vrees dat we vaker met dit soort extremen te maken gaan krijgen, zeker als we ook nog te maken krijgen met gladheid en andere winterse omstandigheden. Tot dinsdag was de ochtendspits van donderdag 7 april de drukste met 887 kilometer aan opstoppingen door het slechte weer. Maar het is weinig hoopgevend dat we deze septembermaand al vier ochtendspitsen met 600 kilometer of meer aan files hadden. Dat waren er in het ’rampjaar’ 2019 nog twee.

Wat ook opvalt is dat het hoogtepunt van de spits met circa een half uur is verlaat van 08.00 uur naar 08.30 uur.” De ANWB voorspelde eerder al dat de files weer zouden toenemen. „Helaas lijken we gelijk te krijgen. De drukte is het gevolg van meer vrachtverkeer, bestelbusjes en woon-werkverkeer”, ziet Broekhuis. „De drukste provincie blijft Zuid-Holland met de meeste files; in Gelderland en Noord-Brabant zien we met een stijging van respectievelijk 17 en 21 procent ook steeds meer opstoppingen. Opvallend is dat de filezwaarte in Noord-Holland met 17 procent is afgenomen.”