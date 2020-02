Drie kandidaten voor leiderschap van Merkels CDU

Advocaat Norbert Röttgen (54) was afgelopen week de eerste die zich openlijk meldde. Hij was in een eerder kabinet minister van Milieu en profileert zich tegenwoordig als buitenlandexpert. Hij stond niet in het rijtje kanshebbers dat de ronde deed.

De huidige minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de 59-jarige Armin Laschet, en voormalig fractievoorzitter in de Bondsdag, Friedrich Merz (64), maakten dinsdag bekend ook een gooi naar het partijleiderschap te doen. Zij werden al wel gezien als kandidaten.

Spahn doet stapje terug

Een andere CDU’er die genoemd werd als kandidaat, ziet daarvan af. Het gaat om de huidige minister van Volksgezondheid Jens Spahn. Hij steunt de kandidatuur van Laschet en zal als zijn vicevoorzitter dienen als deze tot voorzitter van de partij wordt gekozen.

De verkiezing is nodig omdat partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer onverwachts haar vertrek aankondigde, nadat ze al meerdere malen in opspraak raakte.

