Nieuwe kandidaat meldt zich voor leiderschap Duitse CDU

Hij werd al genoemd als kandidaat voor het leiderschap van de CDU. Eerder meldde Norbert Röttgen zich als eerste. Hij was in een eerder kabinet minister van Milieu en profileert zich tegenwoordig als buitenlandexpert. Verwacht wordt dat Friedrich Merz, voormalig fractievoorzitter in de Bondsdag, zich later dinsdag meldt als kandidaat.

De CDU kiest de nieuwe voorzitter op een speciaal partijcongres op 25 april. De verkiezing is nodig omdat partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer onverwachts haar vertrek aankondigde.