Tiener verstopt mega-lading illegaal vuurwerk in schuur Oostzaan

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de jongen ook zou handelen in het illegale vuurwerk. In eerste instantie ontkende de tiener, maar ’na een goed gesprek’ wees hij de agenten toch op het schuurtje achter de woning. Dat meldt NH Nieuws.

De nitraten en zogeheten cobra’s zijn in beslag genomen.

