Lichte daling aantal coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de afgelopen dagen gestegen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ze verwachten dat het aantal opgenomen coronapatiënten blijft dalen, maar „trager dan eerder voorspeld.”

Verpleegafdelingen behandelen 1814 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er zeven minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde van 693 naar 688.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 6575 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er meer dan een dag eerder, toen volgens bijgestelde cijfers 6138 testgevallen werden gemeld.

De druk op de ziekenhuizen blijft hoog, en daarom worden patiënten nog altijd overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. In de afgelopen 24 uur zijn veertien mensen verplaatst. Sinds het begin van de spreiding in september zijn bijna 2100 mensen zo verdeeld. Vijf Nederlanders liggen nog op een intensive care in Duitsland, twee minder dan op woensdag.

Positieve tests

Het aantal positieve testresultaten dat het instituut tussen woensdag- en donderdagochtend noteerde, ligt ongeveer in lijn met het gemiddelde van afgelopen week. In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 45.247 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er gemiddeld 6464 per dag.

Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 89. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de laatste 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt in de statistieken. Woensdag werden 122 overlijdens geregistreerd. In totaal vielen in Nederland zo’n 13.000 coronadoden.

Amsterdam telde weer de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn 377 inwoners positief getest.