Premium Het beste van De Telegraaf

Turkse president Erdogan eist loyaliteit van aspirant-NAVO-leden

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

De Turkse president Erdogan ontving maandag in Ankara de Algerijnse president Tebboune. Ⓒ AFP

Istanbul - Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg voorzag geen moeilijkheden: Finland en Zweden konden snel lid worden van de NAVO als ze dat wilden. Maar de Noorse politicus was even vergeten om van tevoren het land met het een na grootste leger van de NAVO (na de VS) naar zijn mening te vragen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bleek andere gedachten over toetreding van de twee Noord-Europese landen te hebben. De meeste Turkse oppositiepartijen delen zijn kritiek.