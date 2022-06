Man die spoor in Oudenbosch wilde oversteken geraakt door trein

Het ongeval gebeurde bij een spoorwegovergang aan de Parklaan. Volgens de politie was het slachtoffer in het gezelschap van nog een persoon. Een traumahelikopter is ingeschakeld om hulp te verlenen.

De NS meldt dat wegens de aanrijding tot ongeveer 23.00 uur geen treinen rijden tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal.