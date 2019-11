Weg met de Mona Lisa!

Parijs - Bezienswaardigheden overal ter wereld bezwijken onder de onafzienbare stroom toeristen. De grootste trekpleisters uit alle windstreken proberen in wanhoop het tij te keren met drastische maatregelen, om niet volledig onder de voet gelopen te worden. „We willen geen Amsterdamse toestanden”, klonk het begin deze maand nog bij Checkpoint Charlie in Berlijn, waar acteurs in Amerikaanse legeruniformen alvast verbannen zijn als begin van een ’kwaliteitsimpuls’ die massatoerisme moet ontmoedigen.