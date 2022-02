Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman Waarom we zo gefascineerd zijn door oplichters

Kopieer naar clipboard

De hele wereld keek mee hoe meesteroplichter Simon Leviev door de mand viel in de Netflix-documentaire The Tinder Swindler. Eerder werd het veelbelovende talent van Silicon Valley, Elizabeth Holmes, die zich verkleedde als ‘the next Steve Jobs’ ontmaskerd als een van de grootste fraudeurs ooit. Telegraafverslaggevers Kitty Herweijer en Elif Isitman zijn nogal gefascineerd door dit soort figuren. In de podcast ‘Ongefilterd met Kitty en Elif’ bespreken zij met psychiater Esther van Fenema wat voor personen er schuilgaan achter het bedrog en waarom we geneigd zijn hen op het schild te hijsen.