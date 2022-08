Rutte: ’Ik kan zorgen niet wegnemen’

Rutte was voor de derde keer in korte tijd op bezoek bij melkveehouders, dit keer in het Friese Koudum. De premier sprak met meerdere agrariërs in de tuin van het familiebedrijf van Anton, Tiny en Arjan Stokman, over de stikstofbedreigingen die de sector boven het hoofd hangen. „Ik kan de zorgen in zo’n gesprek niet wegnemen”, herhaalde de premier zijn eerdere woorden.

Bekijk hier hoe boeren aankijken tegen Remkes als bemiddelaar tussen het kabinet en de boeren. Artikel gaat verder onder de video.

’Het is ruk gegaan’

Zoon Arjan zegt na afloop van het gesprek nog perspectief te missen voor de sector. „Rutte heeft tijdens het gesprek gezegd dat de communicatie, onder andere met die stikstofkaart, vanuit het kabinet gewoon ruk is gegaan”, zegt Arjan. „Maar verder heb ik geen toezeggingen gekregen.”

De boerenzoon - die Rutte vertelde over de innovatieve mestvergister en andere innovaties in de stallen met zo’n 280 koeien - hoopt dat de premier meer inzicht krijgt en niet vanuit Den Haag een beleid wordt bepaald dat onrechtvaardig voelt. Veranderen? Dat wil het familiebedrijf best wel, net als veel andere bedrijven. „Vergelijk het met je huis verduurzamen. In plaats van het te verplichten, moet je mensen verleiden. Er is nu zo’n weerstand gecreëerd, terwijl er best oplossingen te bedenken zijn samen met de boeren.”

Tekst gaat door onder de foto

JaKoeZie

De stallen van de familie Stokman staan bij een klein, net aangewezen Natura2000-gebied, waardoor in het stikstofkaartje van natuurminister Christianne van der Wal een reductie van 47 procent nodig is. „Maar dat kun je ook op een andere manier doen dan boeren uitkopen”, zegt Arjan, die naast de innovatieve stallen ook uitleg gaf bij het bad waarin koeien kunnen afkoelen, de zogeheten JaKoeZie. Hoe de premier bij hen terecht kwam? „Oh, mijn vader had het ministerie een mail gestuurd. Eerder is koningin Máxima hier trouwens ook al geweest om de nieuwe stal te bekijken.”

Rutte wilde op inhoudelijke vragen -in aanloop naar de gesprekken die vrijdag starten met agrarische partijen- niet ingaan. „Alles wat ik daarover in de voorbeschouwing zeg, helpt niet”, aldus de premier. Op vragen hoe hij de sector verder kan laten innoveren zegt hij dat dat ’onderdeel is van de gesprekken die we nog gaan voeren’. Rutte denkt dan aan innovatie ’die wel iets moet opleveren’ en wil dan ook kijken of die dan ’gecertificeerd’ kan worden.

"Omgekeerde vlaggen is te respecteren wijze van demonstreren"

Rutte had desgevraagd nog wel een mening over de vele protestboeren en omgekeerde Nederlandse vlaggen die in het hele land hangen. De omgekeerde driekleur noemt hij een ’te respecteren wijze van demonstreren’. „Ik vind hem zelf het mooiste als-ie rood-wit-blauw hangt. Maar ik denk dat andersom gewoon binnen de wet is. Ik vind dat zelf niet mooi, maar ik respecteer dat.”