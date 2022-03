Drama na botsing tegen boom: baby en kind (4) overleden, moeder zwaargewond

,,Geef de hulpverleners de ruimte”, vraagt de politie. Ⓒ MaRicMedia

CHAAM - In Chaam in Noord-Brabant is zaterdagmiddag een auto vol tegen een boom gebotst. Een baby en een 4-jarig kind zijn vanwege het ongeluk overleden. Een ander kind en de moeder raakten zwaargewond.