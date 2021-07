Motorrijder verongelukt in Lieshout

Binnenland

Withete man rijdt in op vrouw en kind in Tilburg: ’Poging doodslag’

Een automobilist in Tilburg is maandagmiddag ingereden op een andere auto waarin een vrouw en haar jonge kind zaten. Toen de vrouw uitstapte, reed de man nog een keer op de vrouw in, waarbij ze klem kwam te zitten tussen de twee auto’s. De man is opgepakt en wordt verdacht van poging tot doodslag.