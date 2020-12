Onderzoek Srebrenica: een derde veteranen kampt met gezondheidsklachten

Deze studie werd gedaan op verzoek van het ministerie van Defensie om duidelijkheid te scheppen in de actuele situatie van de Dutchbat 3-veteranen. Dat zijn de militairen die bij de eenheid zaten ten tijde van de val van de enclave Srebrenica (1995), waarna ruim achtduizend mannen werden vermoord.

De onderzoekers komen maar in beperkte mate met antwoorden. Behalve de constatering dat 33 procent klachten heeft, melden ze dat een vergelijkbaar percentage behoefte heeft aan ondersteuning. Volgens de onderzoekers ervaren Dutchbat-veteranen meer problemen dan andere uitgezonden militairen.

Wat de onderzoekers niet boven water hebben weten te krijgen met een enquête en interviews, is de prijs die de Dutchbatters daadwerkelijk hebben betaald. Zo gaan er al jaren verhalen over een verhoogd zelfmoordpercentage, maar staat er in het onderzoek niets over.

Ook hebben de Arq-onderzoekers niet vastgesteld hoeveel veteranen precies welke geestelijke klachten hebben Hetzelfde geldt voor verslavingen, verbroken relaties en betrokkenheid bij strafbare feiten. Allemaal wezenlijke indicatoren.

Publiek gebaar

Een meerderheid – 66 procent – geeft aan zich te weinig gewaardeerd te voelen door het ministerie van Defensie. Bij vrijwel alle ondervraagden is er grote ergernis over het in hun ogen onjuiste beeld dat media schetsten en nog presenteren over het mislukken van de missie. De ondervraagden zouden een publiek gebaar, waarmee het ministerie zich achter hen schaart, op zijn plaats vinden.

De begeleidingscommissie van het onderzoek onder voorzitterschap van Hans Borstlap pleit ook voor zo’n gebaar. Hij haalt daarbij eerdere onderzoeken aan, die uitwijzen dat de genocide buiten de enclave plaatshad. Volgens de begeleidingscommissie moet defensie met een duidelijke verklaring komen ’die tegemoetkomt aan het ervaren gebrek aan erkenning en waardering’. Daarnaast vindt Borstlap dat alle Dutchbat 3-veteranen of hun eventuele nabestaanden een eenmalige uitkering van 5000 euro moeten krijgen. Hij duidt dit aan als een symbolisch bedrag.

Advocaat Michael Ruperti, die 250 Dutchbatters bijstaat in hun juridische strijd om financiële genoegdoening, stelt het bedrag van 5000 euro een begin te vinden. Maar hij ziet het niet als finale kwijting. Hij ontraadt cliënten daarvoor te tekenen, mocht dat aan de orde komen. Eerder diende de raadsman een groepsclaim namens zijn cliënten in. Daarbij eisten ze 25.000 euro per persoon. Duizend euro voor elk jaar sinds Srebrenica. Deze claim werd mede vanwege het toegezegde onderzoek in de ijskast gezet.

Wat Ruperti betreft blijft de 25 mille echter actueel. Helemaal nu uit het onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de Dutchbatters inderdaad serieuze problemen hebben. Hij pleit voor maatwerk, waarbij defensie per veteraan bekijkt wat de daadwerkelijke schade is en hoe de militair het beste kan worden geholpen en gecompenseerd.

In een eerste reactie liet minister Bijleveld (Defensie) weten dat ze veel gevoel heeft voor de pijn die veel Dutchbatters nog dagelijks voelen. ,,Het snijdt me door de ziel”, zei ze. ,,Het is schrijnend te zien dat een derde van hen 25 jaar na dato nog negatieve gevolgen ondervindt van de uitzending.” De minister zegt de aanbevelingen uit het onderzoek ter harte te nemen. ,,De eerste stappen zijn gezet, maar er is meer nodig.” De bewindsvrouw beloofde de Tweede Kamer zo snel mogelijk te informeren over mogelijke vervolgstappen, maar geeft vooruitlopend daarop aan veel te zien in een verklaring.

De vereniging Dutchbat 3 is blij met het onderzoek en met name met de toezegging van de minister met een officieel statement te komen. De organisatie zou dat volgens woordvoerster Alice Schutte het liefst vergezeld zien van een officieel moment. Voormalig Dutchbat 3-commandant Thom Karremans pleitte eerder dit jaar in De Telegraaf voor een ceremonie op het Binnenhof waarbij dit zou moeten gebeuren.