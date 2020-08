Twee adjudanten ’Sveta’ opgepakt in Wit-Rusland

Het gaat om Sergej Dylevski en Olga Kovalkova, leden van de coördinatieraad die door de oppositie, onder aanvoering van de in ballingschap zittende ’Sveta’ Tichanovskaja, is opgericht.

De raad zou de ’overgang’ naar een nieuwe regering moeten bewerkstelligen, waarbij zittend president Loekasjenko moet wijken. Daarna zouden nieuwe verkiezingen volgen. Zondag kwamen honderdduizenden bijeen in Minsk om het aftreden van de president te eisen. Die paradeerde op enig moment rond in kogelvrij vest en met een kalasjnikov in zijn hand.

Veel Wit-Russen zijn de afgelopen dagen de straat opgegaan om te protesteren tegen de ondemocratische verkiezingen, waarvan de uitslag door vele westerse analisten als frauduleus wordt gezien. Loekasjenko stelt dat het om een buitenlands geïnspireerde opstand gaat vergelijkbaar met ’Maidan’.