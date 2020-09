Politie valt condoomrecyclingsbedrijf binnen in Vietnam

Alle condooms werden zonder verpakking aangetroffen. Op foto’s is te zien dat de condooms in mandjes en in plastic zakken lagen.

De eigenaresse van het bedrijf, dat gevestigd was in een appartement, Pham Thi Thanh Ngoc heeft laten weten dat ze elke maand voorbehoedsmiddelen kreeg van een onbekend persoon.

Volgens de Vietnam Insider worden er in Vietnam jaarlijks 500 tot 600 miljoen condooms gebruikt. Of er daadwerkelijk gebruikte condooms zijn verkocht, is niet duidelijk. Hergebruikte condooms kunnen infecties zorgen, zo waarschuwen gezondheidsorganisaties in Vietnam.