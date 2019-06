Opnieuw examens gestolen

De woordvoerder van DUO bevestigt de diefstal. ,,Ze zijn vorige week al gestolen uit een busje. Het gaat niet om hetzelfde busje van Post NL waarin de gestolen examens geschiedenis en wiskunde in vervoerd werden van het Rythovius College in Eersel.

DUO hoopte dat de examens nog boven water zouden komen, maar helaas is dat niet het geval. Woordvoerder Jonkman: ,,Daarom hebben we de ouders vandaag geïnformeerd en verteld dat ze in Eindhoven in het tweede tijdvak – op 19 juni – opnieuw Engels zullen moeten afleggen.”

Het is het derde gestolen examen bij Post NL dit jaar. Ook bij het Stella Maris zijn de examens Engels van zestig havo-leerlingen in Meerssen gestolen uit een bestelbusje van PostNL. Deze examens zijn wel geldig, omdat de eerste en tweede correctie al waren gedaan. Het betreffende bestelbusje van PostNL werd overvallen en de postzak gestolen.