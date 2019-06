Opnieuw examens per post verdwenen

Het werk werd na de eerste correctie op 17 mei aangetekend per post verzonden. Op 22 mei meldde de school die het werk zou corrigeren dat er nog niets was aangekomen. De track and trace gaf aanvankelijk aan dat het pakket vertraagd was en later bleek Post NL het werk niet meer te kunnen traceren. De school heeft de leerlingen vanmiddag moeten melden dat ze in het Tweede Tijdvak op 17 juni de examens opnieuw moeten maken.

„We begrijpen dat het erg vervelend is voor de leerlingen. We willen er alles aan doen om de examenkandidaten die zo zwaar getroffen zijn zo goed mogelijk te ondersteunen. Aanstaande vrijdag is er een informatie-avond en dan bieden we de leerlingen ook extra examentrainingen aan. We vinden het verschrikkelijk, hebben dit nog nooit meegemaakt”, zegt afdelingsleider Visser.

Eerder op de dag werd bekend dat 21 staatsexamens zijn gestolen uit een Post NL-busje. Het gaat om 21 staatsexamens Engels op vmbo-niveau.

De woordvoerder van DUO bevestigt de diefstal. „Ze zijn vorige week al gestolen uit een busje. Het gaat niet om hetzelfde busje van Post NL waarin de gestolen examens geschiedenis en wiskunde in vervoerd werden van het Rythovius College in Eersel. Deze moeten opnieuw gemaakt worden.

DUO hoopte dat de examens nog boven water zouden komen, maar helaas is dat niet het geval. Woordvoerder Jonkman: „Daarom hebben we de ouders vandaag geïnformeerd en verteld dat ze in Eindhoven in het tweede tijdvak – op 19 juni – opnieuw Engels zullen moeten afleggen.”

Het is het vierde examenincident waarbij examenleerlingen zijn gedupeerd. Ook bij het Stella Maris zijn de examens Engels van zestig havo-leerlingen in Meerssen gestolen uit een bestelbusje van PostNL. Die zaten in dzelfde postzak als die van Rythovius College in Eersel. Deze examens zijn wel geldig, omdat de eerste en tweede correctie al waren gedaan. Het betreffende bestelbusje van PostNL werd overvallen en de postzak gestolen.

Hoewel de eerste correctieronde door de Duin en Kruidbergmavo zelf gedaan is, vindt de Onderwijsinspectie dit onvoldoende grond om de examens ’goed te keuren’ omdat volgens de wetgeving altijd een tweede correctie op een andere school moet plaatsvinden.

„Je kunt je afvragen of het via de post opsturen van origineel examenwerk nog wel van deze tijd is”, zegt wiskunde docent Gerard Koolstra op twitter. Anderen suggereren het werk te scannen en te mailen voor de tweede correctie.