Gier ontsnapt uit Diergaarde Blijdorp

Niet de gier uit het verhaal. Ⓒ ANP

Rotterdam - Een gier is ontsnapt uit het verblijf in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Aan het eind van de middag wist de vogel te ontsnappen en vloog hij de vrijheid tegemoet. Al snel werd hij gespot op het dak van een huis in de Grote Werfstraat in de wijk Overschie. Ondertussen begonnen verzorgers hem te volgen.