LIVE | ’Concurrentiestrijd laboratoria ten koste van coronatest’

Waarom gaat straks een wattenstaafje uit een teststraat in Amsterdam helemaal naar Duitsland, terwijl die ook bij een lab om de hoek onderzocht kan worden? Een van de oorzaken dat het systeem vastloopt is de manier waarop de tests worden verdeeld over de laboratoria, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Dit leidt ertoe dat grote labs nog steeds niet helemaal worden gebruikt, terwijl kleinere labs regelmatig ’overlopen’ en hun tests moeten doorsturen naar andere laboratoria. De toch al complexe puzzel rondom het testbeleid wordt hierdoor nog ingewikkelder.

In Nederland zijn al voor de coronacrisis relatief veel laboratoria: een aantal grote en veel kleinere. Zij concurreren hevig met elkaar. En die strijd werd goed zichtbaar tijdens de coronacrisis.

De gevestigde ziekenhuislaboratoria vrezen voor hun positie en inkomsten als ze moeten concurreren met grote zelfstandige labs, blijkt uit een brief die de belangenvereniging van arts-microbiologen in juli aan haar leden stuurde. De vereniging schrijft daarin dat ze vreest dat de grote zelfstandige laboratoria met het argument van ’goedkoop testen’ tijdens de coronacrisis de discussie over schaalvergroting naar zich toe zullen trekken.

Zorgeconoom Xander Koolman vindt de manier waarop de tests nu verdeeld worden niet logisch. „Eigenlijk zouden de grotere laboratoria een groter deel van de markt moeten krijgen. Dat wordt nu voorkomen door dit verdeelsysteem.”

