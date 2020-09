LIVE | Ook Limburg krijgt van België code oranje

Ook Limburg heeft donderdag van België code oranje gekregen. Dat maakten beide Limburgse Veiligheidsregio's donderdag bekend. Limburg is daarmee de zevende Nederlandse provincie op rij waar de Belgen problemen voorzien in verband met het coronavirus.

Eerder gaf België aan Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht en Flevoland de status oranje.

Niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Niet-essentiële reizigers uit deze provincies krijgen bij aankomst in België het advies zich preventief te laten testen en in zelfquarantaine te gaan. Code oranje betekent voor Belgen dat reizen wel mogelijk is, maar onder voorwaarden. Het kan bij terugkeer gevolgen hebben, zoals in quarantaine moeten gaan of het afleggen van een coronatest.

Meer nieuws:

Binnenland:

Handhavers balen van uitglijder minister Grapperhaus

Aantal coronabesmettingen stijgt met 601

Bazaar Beverwijk vanaf zaterdag weer helemaal open

Horeca rekent op losser boetebeleid na ophef bruiloft Grapperhaus

Limburgs carnavalsfeest in november afgezegd wegens corona

’Onderwijs stort als een kaartenhuis in elkaar’

Puzzelen, vissen en tuinieren: hoe lang houden we dit nog vol?

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

’Neymar test positief op corona’

Twee coronagevallen bij FC Utrecht

Entertainment:

Soldaat van Oranje is (uiteraard) weer terug in theater

Lees hier het coronanieuws van woensdag 2 september