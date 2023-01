Man stal ruim duizend manuscripten van originele auteurs

Filippo Bernardini deed zich voor als agent die de auteurs kon helpen bij het publiceren van hun boeken.Onder de honderden slachtoffers zijn de Nederlandse schrijver Hanna Bervoets, bestsellerauteur Margaret Atwood en acteur Ethan Hawke. Ook bemachtigde hij een manuscript van een Pulitzer Prize-winnaar door zich voor te doen als iemand anders.

Bernardini werkte in Londen voor de Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster. De kennis die hij in de uitgeverswereld opdeed, gebruikte hij om van augustus 2016 tot januari 2021 de ongepubliceerde manuscripten van bekende en onbekende auteurs in handen te krijgen.

Hij creëerde valse e-mailadressen en 160 domeinnamen om slachtoffers te doen geloven dat hij een gekwalificeerde agent of een bureau was en om zijn daadwerkelijke identiteit te verhullen.

De diefstal stopte pas toen hij in januari vorig jaar werd aangehouden op een luchthaven in New York. Bernardini kan worden veroordeeld tot een of twee jaar celstraf. De rechtbank maakt zijn straf op 5 april bekend.