Nieuw-Zeeland zet leger in na zware regenval, 300 woningen ontruimd

Door het noodweer traden rivieren buiten hun oevers. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen in de regio Canterbury. De 35.000 inwoners tellende plaats Ashburton, in de buurt van Christchurch, is feitelijk afgesneden van de buitenwereld. „Er zijn vier bruggen bezweken”, zei burgemeester Neil Brown, die ook bekendmaakte dat zeventien wegen zijn gesloten. „Er is veel schade.”

Inwoners in nood krijgen hulp van de strijdkrachten. Een legerhelikopter kon drie mensen redden bij Ashburton. Het ging om een man die een veilig heenkomen had gezocht in een boom en een echtpaar dat op het dak van een auto stond. Lokale media zeggen dat ook zo’n 300 woningen zijn ontruimd. Hulpverleners vangen mensen op in scholen en sporthallen.

Er lijkt inmiddels beter weer in aantocht te zijn. Premier Jacinda Ardern wil dinsdag het rampgebied bezoeken.